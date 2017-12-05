Михаила Саакашвили задержали в Киеве
Политика Михаила Саакашвили задержали в Киеве. В связи с какими обвинениями он задержан, не сообщается.
Утром 5 декабря в киевской квартире Саакашвили начался обыск, который проводили представители Генпрокуратуры Украины и СБУ. Канал «112 Украина» со ссылкой на собственные источники сообщал, что обыски проводятся по делу, не связанному с возможным выдворением Саакашвили из Украины.
Во время обысков Саакашвили забрался на крышу дома, где находится его квартира, и угрожал прыгнуть вниз в случае задержания.
Михаил Саакашвили вернулся на Украину 10 сентября 2017 года. Он прорвался через пограничный пункт на границе с Польшей. Его не пускали на Украину, поскольку у Саакашвили нет украинского гражданства. Политик утверждает, что его лишили гражданства незаконно.
Саакашвили на протяжении года был руководителем Одесской области. В 2016 году он оставил этот пост.