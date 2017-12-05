Продолжение Саакашвили заподозрили в попытке государственного переворота на Украине

Политика Михаила Саакашвили задержали в Киеве. В связи с какими обвинениями он задержан, не сообщается.

Утром 5 декабря в киевской квартире Саакашвили начался обыск, который проводили представители Генпрокуратуры Украины и СБУ. Канал «112 Украина» со ссылкой на собственные источники сообщал, что обыски проводятся по делу, не связанному с возможным выдворением Саакашвили из Украины.

Во время обысков Саакашвили забрался на крышу дома, где находится его квартира, и угрожал прыгнуть вниз в случае задержания.