ЦБ отозвал лицензию у «Европейского стандарта». Из хранилища этого банка похитили 5 миллионов долларов

ЦБ объявил об отзыве лицензии у банка «Европейский стандарт». Одной из причин отзыва лицензии, говорится в сообщении регулятора, стало хищение крупной суммы денежных средств из кассы этой кредитной организации.

27 ноября сообщалось, что представители «Европейского стандарта» обратились в полицию с заявлением о хищении из хранилища банка пять миллионов долларов.

ЦБ, объявляя об отзыве лицензии у «Европейского стандарта», также указал, что банк «был ориентирован на проведение „теневых“ валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерской отчетности». Кроме того, руководство и собственники банка занимались выводом активов и препятствовали проведению инспекционной проверки ЦБ, «в том числе путем воспрепятствования доступу в кассовые помещения».

Также 4 декабря ЦБ отозвал лицензию у банка «Новопокровский». Бизнес-модель этого банка, говорится в сообщении регулятора, «была ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества». Кроме того, «Новопокровский» не выполнял требования о предоставлении информации о сделках по операциям, подлежащим обязательному контролю по законам о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.