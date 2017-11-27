Из хранилища банка в Москве похитили пять миллионов долларов

РБК
07:33, 27 ноября 2017
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Из хранилища банка «Европейский стандарт», расположенного на улице Солянка в центре Москвы, похищены пять миллионов долларов, сообщает РБК со ссылкой на два источника в полиции.

Представители банка, по словам собеседников издания, обратились в полицию с заявлением об исчезновении пяти миллионов долларов в пятницу, 24 ноября.

«Пропажу обнаружили после открытия банка, каких-либо повреждений в хранилище не было обнаружено», — сообщил РБК один из источников в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК России (мошенничество), в рамках которого опрашиваются сотрудники банка.

«Деньги были приобретены [банком „Европейский стандарт“] в „Глобэксбанке“ за 295 миллионов рублей», — сообщил собеседник.

РБК
С начала ноября были совершены несколько крупных краж из банковских ячеек. Так, 25 ноября стало известно, что из банковских ячеек в двух разных кредитных организациях в Москве украдено в общей сложности почти 60 миллионов рублей.
Сообщения о кражах из банковских хранилищ, доступ в которые имеет строго ограниченный круг сотрудников, поступают значительно реже.
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