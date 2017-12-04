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Минкульт уничтожил документы, связанные с «Седьмой студией». У них истек срок хранения

Meduza
10:44, 4 декабря 2017
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Министерство культуры уничтожило документы, связанные с театральным проектом «Платформа», из-за истечения срока хранения.

Об этом на заседании суда, где рассматривается жалоба на продление мер пресечения фигурантам дела «Седьмой студии», сообщила адвокат Алексея Малобродского Ксения Карпинская со ссылкой на представителя Минкульта.

По словам Карпинской, в Минкультуры заявили, что часть документов могла попасть в архив. Однако точно установить это на данном этапе не представляется возможным.

Бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, в свою очередь, сообщил в суде, что следователь на допросе говорил режиссеру Кириллу Серебренникову о показаниях, которые якобы дал против него Итин. В действительности Итин, по его словам, таких показаний не давал.

Серебренников подтвердил, что на допросе ему показывали показания Итина.

Министерство культуры считается потерпевшей стороной в деле «Седьмой студии», фигурантов которого обвиняют в хищении госсредств, выделенных на проект «Платформа».
Обвинения по делу «Седьмой студии» предъявлены режиссеру Кириллу Серебренникову, бывшему гендиректору этой компании Юрию Итину, бывшему гендиректору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому, бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой, продюсеру спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерине Вороновой и директору РАМТ Софье Апфельбаум.
Екатерина Воронова в письме, оказавшемся в распоряжении «Медузы», сообщила, что уничтожила финансовую документацию «Седьмой студии», в которой аудит выявил нарушения. По словам Вороновой, уничтоженные документы могли бы подтвердить невиновность фигурантов дела.

Дело "Седьмой студии"

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