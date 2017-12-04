Минкульт уничтожил документы, связанные с «Седьмой студией». У них истек срок хранения

Министерство культуры уничтожило документы, связанные с театральным проектом «Платформа», из-за истечения срока хранения.

Об этом на заседании суда, где рассматривается жалоба на продление мер пресечения фигурантам дела «Седьмой студии», сообщила адвокат Алексея Малобродского Ксения Карпинская со ссылкой на представителя Минкульта.

По словам Карпинской, в Минкультуры заявили, что часть документов могла попасть в архив. Однако точно установить это на данном этапе не представляется возможным.

Бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, в свою очередь, сообщил в суде, что следователь на допросе говорил режиссеру Кириллу Серебренникову о показаниях, которые якобы дал против него Итин. В действительности Итин, по его словам, таких показаний не давал.

Серебренников подтвердил, что на допросе ему показывали показания Итина.