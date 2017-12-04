По подозрению в убийстве журналистки на Мальте задержаны восемь человек

Некоторые из задержанных ранее попадали в поле зрения полиции, сообщил Мускат, не став уточнять других подробностей, сославшись на то, что спецоперация пока не завершена.

Полиция Мальты задержала восьмерых подозреваемых в причастности к убийству Дафны Каруаны Галиции. Об этом объявил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

Каруана Галиция, считавшаяся самой известной журналисткой Мальты, погибла 16 октября. Машина журналистки взорвалась вскоре после того, как она отъехала от дома.

Погибшая журналистка, в числе прочего, на основании документов из « » обвиняла премьер-министра Мальты Джозефа Муската и членов его семьи в выводе средств в офшоры.