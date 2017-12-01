Названа дата отречения японского императора Акихито от престола

Associated Press
06:59, 1 декабря 2017
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Император Акихито отречется от престола 30 апреля 2019 года, объявило правительство Японии. Его сын — кронпринц Нарухито — будет провозглашен новым императором на следующий день — 1 мая.

Выбор такой даты для отречения, пояснил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, позволит Акихито отметить 30-летие правления.

Он также отметил, что конец апреля — начало мая — время традиционных длинных выходных в Японии (так называемая Золотая неделя). Празднование вступления на престол нового императора уместно провести именно в это время, добавив к «Золотой неделе» еще несколько нерабочих дней.

[Премьер-министру Японии Синдзо] Абэ представит кабинету министров план отречения Акихито от престола в начале следующей недели, формально он будет одобрен 8 декабря, сообщил Суга (англ.яз.).

Associated Press
Император Акихито, которому в настоящий момент 83 года, летом 2016 года объявил, что планирует сложить с себя полномочия.
Законодательство Японии не предусматривает для императоров возможность отречься от престола. Для Акихито был принят специальный закон.
Акихито станет первым за 200 лет японским императором, который покинет престол.
Ранее японские СМИ сообщали, что Акихито отречется 31 марта, а Нарухито вступит на престол 1 апреля. После вступления на престол нового императора в Японии будет объявлена новая эра, отсчет которой удобнее начинать с первого числа месяца, поясняли СМИ.
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