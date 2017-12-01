Названа дата отречения японского императора Акихито от престола

Император Акихито отречется от престола 30 апреля 2019 года, объявило правительство Японии. Его сын — кронпринц Нарухито — будет провозглашен новым императором на следующий день — 1 мая.

Выбор такой даты для отречения, пояснил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, позволит Акихито отметить 30-летие правления.

Он также отметил, что конец апреля — начало мая — время традиционных длинных выходных в Японии (так называемая Золотая неделя). Празднование вступления на престол нового императора уместно провести именно в это время, добавив к «Золотой неделе» еще несколько нерабочих дней.