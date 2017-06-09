Парламент Японии разрешил императору отречься от престола

The Japan Times
05:24, 9 июня 2017
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Парламент Японии принял законопроект, разрешающий императору Акихито отречься от престола.

Одобренный парламентом документ касается только 83-летнего Акихито, а не вносит изменения в законодательство страны, которое по-прежнему запрещает императорам отрекаться от престола.

Решение о том, когда Акихито сможет покинуть трон, примет правительство, выпустив специальный декрет. Японские СМИ предполагают, что действующий император отречется от престола в конце 2018 года.

Вместе с законом, разрешающим отречение Акихито, парламент Японии одобрил проект резолюции, в котором предлагается обсудить возможность смены системы престолонаследия, разрешив наследовать трон женщинам.

Необходимость такой поправки обсуждается на фоне того, что кроме наследника Акихито кронпринца Нарухито и его брата принца Акисино в императорской семье есть лишь один прямой претендент на престол мужского пола — 10-летний сын Акисино принц Хисахито.

Специальный закон разрешает Акихито покинуть свой пост, став первым отрекшимся императором за почти 200 лет (англ.яз.).

The Japan Times
О том, что император Акихито планирует отречься от престола, стало известно летом 2015 года. В августе Акихито выступил с телеобращением, в котором заявил о намерении сложить с себя полномочия. Никаких сроков Акихито не назвал, слова «отречение от престола» в телеобращении также не прозвучали. 
Положения действующей в Японии Конституции, связанные с императором, базируются на законах 19-го века, запрещавших отречение от престола, чтобы не допустить дестабилизации ситуации из-за смены правителя.
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