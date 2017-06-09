Парламент Японии разрешил императору отречься от престола
Парламент Японии принял законопроект, разрешающий императору Акихито отречься от престола.
Одобренный парламентом документ касается только 83-летнего Акихито, а не вносит изменения в законодательство страны, которое по-прежнему запрещает императорам отрекаться от престола.
Решение о том, когда Акихито сможет покинуть трон, примет правительство, выпустив специальный декрет. Японские СМИ предполагают, что действующий император отречется от престола в конце 2018 года.
Вместе с законом, разрешающим отречение Акихито, парламент Японии одобрил проект резолюции, в котором предлагается обсудить возможность смены системы престолонаследия, разрешив наследовать трон женщинам.
Необходимость такой поправки обсуждается на фоне того, что кроме наследника Акихито кронпринца Нарухито и его брата принца Акисино в императорской семье есть лишь один прямой претендент на престол мужского пола — 10-летний сын Акисино принц Хисахито.
Специальный закон разрешает Акихито покинуть свой пост, став первым отрекшимся императором за почти 200 лет (англ.яз.).