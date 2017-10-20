Японские СМИ назвали дату отречения императора Акихито от престола

В Японии определили дату отречения от престола императора, сообщает Reuters со ссылкой на японское издание Asahi Shimbun. По данным информированных источников газеты, император Японии Акихито отречется от престола в конце марта 2019 года, а кронпринц Нарухито будет провозглашен новым императором 1 апреля.

В свою очередь в пресс-службе правительства Японии даты, названные в публикации Asahi Shimbun, не подтвердили. «Мы не знаем ни об этой публикации, ни о названных в ней датах», — заявила пресс-служба, добавив, что обсуждение процедуры отречения Акихито продолжается.