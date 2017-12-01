«Мы никого не спасем». Аргентина прекратила спасательную операцию после пропажи подлодки «Сан-Хуан»

Аргентинский флот прекратил спасательную операцию на месте пропажи подлодки «Сан-Хуан». Об этом 30 ноября объявил представитель Минобороны Энрике Бальби.

«Прошло уже вдвое больше времени, чем надо было на спасение экипажа. Мы продолжим поиски, но мы никого не спасем», — заявил он.

В пресс-релизе ВМС Аргентины отмечается, что рядом с местом предполагаемой гибели подлодки была зафиксирована акустическая аномалия, которая позволяет сделать вывод о возможном взрыве на борту.

Спасательную операцию проводили с участием 28 кораблей и девяти самолетов, в ней принимали участие четыре тысячи человек. В общей сложности к операции подключились еще 18 стран.