В Атлантическом океане пропала аргентинская подводная лодка. Ее не могут найти шестой день

В Атлантическом океане пропала подводная лодка военно-морских сил Аргентины «Сан-Хуан» с 44 членами экипажа на борту. В последний раз субмарина выходила на связь 15 ноября. Где она находится с тех пор и что с ней произошло, неизвестно. ВМС Аргентины считают, что у моряков хватит запаса еды, воды и воздуха на две недели. Поиски подлодки ведутся при штормовом ветре и восьмиметровых волнах.

Подлодка «Сан-Хуан» должна была 19 ноября прибыть на место своей постоянной дислокации — военно-морскую базу Мар-дель-Плата. Субмарина с 44 членами экипажа на борту возвращалась с архипелага Огненная Земля на юге Аргентины. 15 ноября судно перестало выходить на связь. К тому времени подлодка преодолела примерно половину пути и находилась в 430 километрах от берегов Патагонии. Где сейчас «Сан-Хуан», неизвестно.

Военно-морские силы Аргентины сообщили о пропаже подлодки спустя два дня, 17 ноября. Аргентинцы начали поисковую операцию, к которой позже присоединились Бразилия, США и Великобритания. В поисках участвуют 10 самолетов и 11 кораблей.

Поисковой операции аргентинских военных мешают высокие волны и сильный ветер на побережье Патагонии, где шторм не редкость. По словам адмирала Габриэля Гонсалеса, волны достигают в высоту восьми метров, а скорость ветра — 74 километров в час.

18 ноября, через три дня после пропажи, военные сообщили, что получили с «Сан-Хуана» семь сигналов со спутникового телефона. Это не помогло установить местоположение подлодки. Впоследствии выяснилось, что сигналы поступили не с субмарины.

Почему подлодка перестала выходить на связь по пути на базу, неизвестно. В ВМС Аргентины предположили, что на субмарине отключилась подача энергии и вышла из строя система связи — возможно, из-за пожара в аккумуляторном отсеке. По протоколу, потеряв связь, подлодка должна всплыть, но обнаружить «Сан-Хуан» на поверхности воды пока не удалось — хотя военные уже обследовали больше 80 процентов региона поиска.

Вероятно, субмарина до сих пор находится под водой, считают эксперты, опрошенные CNN. Это усложняет поиски и создает дополнительную угрозу для экипажа: «Сан-Хуан» — дизельная подлодка, срок ее работы под водой ограничен. По данным ВМС Аргентины, у экипажа «Сан-Хуана» достаточно кислорода, еды и воды, чтобы жить на аварийной подлодке как минимум две недели. Бывший подводник ВМС США Уильям Крейг Рид уверяет, что на поиски есть месяц.

Если «Сан-Хуан» обнаружат на дне, эвакуировать экипаж будут с помощью подводной спасательной камеры, предоставленной ВМС США. Такая камера опускается на глубину до 260 метров, крепится к люку субмарины и способна поднять на поверхность до шести человек за один раз.

Плакаты в поддержку пропавших подводников на ограде военно-морской базы Мар-дель-Плата, 19 ноября 2017 года Vicente Robles / AP / Scanpix / LETA

Жители соседнего с военной базой Мар-дель-Плата города повесили на ограждение базы плакаты и флаги с надписями «Сил Аргентине. Мы верим в Бога» и «Вперед, человек из стали. Мы ждем тебя домой». Папа римский Франциск, который родился в Аргентине и 15 лет возглавлял архиепархию Буэнос-Айреса, пообещал молиться за экипаж.