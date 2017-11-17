В Атлантическом океане пропала подлодка ВМС Аргентины

Военно-морские силы Аргентины в течение двух суток не могут установить связь с подводной лодкой «Сан-Хуан», которая находится в Атлантическом океане. Последний сеанс связи с ней состоялся утром 15 ноября.

Аргентина начала поисковую операцию, в которой задействованы эсминец и два фрегата, а также самолеты.

По одной из версий, на подлодке произошел пожар в аккумуляторном отсеке, вследствие чего система связи вышла из строя.

Как сообщает Reuters, на борту подлодки находятся 44 человека. Во время последнего сеанса связи она находилась в 400 километрах от берегов Патагонии.

Представитель ВМС Аргентины сказал, что в случае отказа системы связи подлодка должна была всплыть.