В Атлантическом океане пропала подлодка ВМС Аргентины

IHS Jane's 360
15:56, 17 ноября 2017
Надежный источник

Военно-морские силы Аргентины в течение двух суток не могут установить связь с подводной лодкой «Сан-Хуан», которая находится в Атлантическом океане. Последний сеанс связи с ней состоялся утром 15 ноября.

Аргентина начала поисковую операцию, в которой задействованы эсминец и два фрегата, а также самолеты.

По одной из версий, на подлодке произошел пожар в аккумуляторном отсеке, вследствие чего система связи вышла из строя.

Как сообщает Reuters, на борту подлодки находятся 44 человека. Во время последнего сеанса связи она находилась в 400 километрах от берегов Патагонии.

Представитель ВМС Аргентины сказал, что в случае отказа системы связи подлодка должна была всплыть.

«Сан-Хуан» — дизель-электрическая подводная лодка, построенная в 1985 году.
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