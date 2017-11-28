ВМС Аргентины сообщили о коротком замыкании на пропавшей подлодке

На борту подводной лодки «Сан-Хуан» в день, когда с ней пропала связь, произошло короткое замыкание, заявил представитель ВМС Аргентины Энрике Балби.

Когда подлодка последний раз выходила на связь 15 ноября, капитан «Сан-Хуана» сообщил, что на борту возникли проблемы с электрооборудованием.

По словам капитана, рассказал представитель ВМС Аргентины, во время зарядки батарей вода через систему вентиляции попала в аккумуляторный отсек в носу подлодки и вызвала короткое замыкание, ставшее причиной пожара.

Капитан подлодки, добавил Балби, получил приказ немедленно возвращаться на базу. Вскоре после этого капитан подлодки вышел на связь по спутниковому телефону и сообщил, что пожар потушен, и подлодка идет на базу, используя аккумуляторы, которые не пострадали в результате инцидента.

После этого подлодка и ее экипаж на связь не выходили, сообщил представитель ВМС Аргентины.