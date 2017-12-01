Грузия подтвердила гибель Ахмеда Чатаева в Тбилиси. Его называли главой вербовщиков ИГ и организатором теракта в Стамбуле

Служба госбезопасности Грузии подтвердила, что во время спецоперации в жилом доме в Тбилиси 21-22 ноября был убит Ахмед Чатаев — предполагаемый организатор теракта в аэропорту Стамбуле, которого в России называли руководителем группы вербовщиков террористов из «Исламского государства».
По сообщению грузинских спецслужб, во время противостояния с силовиками Чатаев подорвал себя. Его опознали с помощью исследования ДНК и отпечатков пальцев, проведенных при участии США.
О возможной гибели Чатаева неофициально сообщалось вскоре после операции. В частности, эту информацию сайту «Кавказ.Реалии» подтвердил источник, близкий к семье предполагаемого террориста. В то же время возможность прибытия Чатаева в Тбилиси незамеченным подвергали сомнению, поскольку у него не было ноги и руки.
21-22 ноября в жилом доме в Тбилиси прошла спецоперация против предполагаемых террористов, которая продолжалась с перерывами около 20 часов. В ходе перестрелки боевиков с силовиками погиб один боец спецназа, четверо получили ранения. Трое преступников погибли, один был задержан.
Ахмед Чатаев — уроженец Чечни, участник боевых действий в республике на стороне боевиков, с начала 2000-х он находился в розыске. Его называли представителем лидера террористов Доку Умарова в Западной Европе. В 2012- его задержали в Грузии в ходе столкновения боевиков и силовиков в Лопотском ущелье, но в итоге оправдали и освободили. В 2015 году, по имеющимся данным, Чатаев уехал в Сирию и примкнул к террористам из «Исламского государства».
В Национальном антитеррористическом комитете России Чатаева называли лидером группы в ИГ, которая вербовала и готовила людей для совершения терактов. Его называли возможным организатором теракта в аэропорту Стамбула в июне 2016 года, в результате которого погибли 43 человека и пострадали более 200 человек; сообщалось, что исполнителями теракта могли быть выходцы из России и стран Средней Азии.