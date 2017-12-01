Грузия подтвердила гибель Ахмеда Чатаева в Тбилиси. Его называли главой вербовщиков ИГ и организатором теракта в Стамбуле

Служба госбезопасности Грузии подтвердила, что во время спецоперации в жилом доме в Тбилиси 21-22 ноября был убит Ахмед Чатаев — предполагаемый организатор теракта в аэропорту Стамбуле, которого в России называли руководителем группы вербовщиков террористов из «Исламского государства».

По сообщению грузинских спецслужб, во время противостояния с силовиками Чатаев подорвал себя. Его опознали с помощью исследования ДНК и отпечатков пальцев, проведенных при участии США.

О возможной гибели Чатаева неофициально сообщалось вскоре после операции. В частности, эту информацию сайту «Кавказ.Реалии» подтвердил источник, близкий к семье предполагаемого террориста. В то же время возможность прибытия Чатаева в Тбилиси незамеченным подвергали сомнению, поскольку у него не было ноги и руки.