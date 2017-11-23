«Кавказ.Реалии»: в ходе спецоперации в Тбилиси был убит организатор теракта в аэропорту Стамбула Ахмед Чатаев

Кавказ. Реалии
17:08, 23 ноября 2017
Требует подтверждения

В ходе спецоперации в Тбилиси, прошедшей 21–22 ноября, мог быть убит уроженец Чечни Ахмед Чатаев, известный как сообщник Доку Умарова, вербовщик террористов из «Исламского государства» и предполагаемый организатор теракта в аэропорту Стамбула.

О гибели Чатаева вечером 22 ноября заявил отставной грузинский военнослужащий Давид Макишвили, участвовавший в боевых действиях на Украине; он сослался на знакомого чеченца, который также участвовал в конфликте в Донбассе.

23 ноября источник, близкий к семье Чатаева, подтвердил сайту «Кавказ.Реалии» информацию о его гибели.

При этом глава грузинского Фонда интеграции Кавказа Умар Идигов, который был вызван на место проведения спецоперации как переговорщик, отверг предположения, что Чатаев был одним из террористов, поскольку у того «нет одной ноги, нет руки». «Его бы моментально заметили бы люди и опознали бы», — цитирует его «Кавказский узел».

В полиции Грузии 23 ноября отказались ответить на вопрос, были ли среди убитых Чатаев, сославшись на то, что экспертиза еще не закончена.

Ахмед Чатаев — уроженец Чечни, участник боевых действий в республике на стороне боевиков. В начале 2000-х он уехал в Европу и получил статус беженца в Австрии; называли представителем лидера террористов Доку Умарова в Западной Европе. Россия разыскивает его с 2003 года.
Чатаева несколько раз задерживали в Европе и на Украине, некоторое время он жил в Грузии. В 2012 году его задержали во время спецоперации в Лопотском ущелье, где произошли столкновения грузинских силовиков с боевиками. В итоге он был оправдан.
В 2015 году, по имеющимся данным, Чатаев уехал в Сирию и примкнул к террористам из «Исламского государства». Национальный антитеррористический комитет России называл его главным вербовщиком ИГ. США также включили его в список террористов.
Турецкие СМИ называли Ахмеда Чатаева подозреваемым в организации теракта в аэропорту Стамбула в июне 2016 года. Тогда погибли 43 человека и пострадали более 200 человек.

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