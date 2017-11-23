«Кавказ.Реалии»: в ходе спецоперации в Тбилиси был убит организатор теракта в аэропорту Стамбула Ахмед Чатаев

В ходе спецоперации в Тбилиси, прошедшей 21–22 ноября, мог быть убит уроженец Чечни Ахмед Чатаев, известный как сообщник Доку Умарова, вербовщик террористов из «Исламского государства» и предполагаемый организатор теракта в аэропорту Стамбула.

О гибели Чатаева вечером 22 ноября заявил отставной грузинский военнослужащий Давид Макишвили, участвовавший в боевых действиях на Украине; он сослался на знакомого чеченца, который также участвовал в конфликте в Донбассе.

23 ноября источник, близкий к семье Чатаева, подтвердил сайту «Кавказ.Реалии» информацию о его гибели.

При этом глава грузинского Фонда интеграции Кавказа Умар Идигов, который был вызван на место проведения спецоперации как переговорщик, отверг предположения, что Чатаев был одним из террористов, поскольку у того «нет одной ноги, нет руки». «Его бы моментально заметили бы люди и опознали бы», — цитирует его «Кавказский узел».

В полиции Грузии 23 ноября отказались ответить на вопрос, были ли среди убитых Чатаев, сославшись на то, что экспертиза еще не закончена.