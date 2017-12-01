Бывшему советнику Трампа предъявили обвинение в даче ложных показаний о переговорах с послом России
Бывшему советнику президента США Майклу Флинну предъявлено обвинение в даче ложных показаний, касающихся его переговоров с российским послом в США Сергеем Кисляком. Об этом объявил специальный прокурор Роберт Мюллер, занимающийся расследованием возможных связей окружения Трампа с Россией.
Как заявил Мюллер, Флинн «преднамеренно и сознательно» дал ложные показания ФБР.
CNN сообщает, что Флинн 1 декабря должен предстать перед судом. Администрация США пока не прокомментировала выдвинутые обвинения.
Майкл Флинн был советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. Флинн ушел в отставку в феврале 2017 года: поводом послужили его переговоры с Сергеем Кисляком в декабре 2016-го, еще до вступления Трампа в должность.
Американские журналисты выяснили, что Флинн, возможно, обсуждал с Кисляком санкции против России. Белый дом опровергал эту версию, но Флинн впоследствии признался, что не в полной мере проинформировал свое начальство о содержании переговоров.