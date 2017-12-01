Бывшему советнику Трампа предъявили обвинение в даче ложных показаний о переговорах с послом России

Бывшему советнику президента США Майклу Флинну предъявлено обвинение в даче ложных показаний, касающихся его переговоров с российским послом в США Сергеем Кисляком. Об этом объявил специальный прокурор Роберт Мюллер, занимающийся расследованием возможных связей окружения Трампа с Россией.

Как заявил Мюллер, Флинн «преднамеренно и сознательно» дал ложные показания ФБР.

CNN сообщает, что Флинн 1 декабря должен предстать перед судом. Администрация США пока не прокомментировала выдвинутые обвинения.