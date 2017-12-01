ABC News: бывший советник Трампа готов дать показания против него

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР о своих переговорах с российским послом Сергеем Кисляком. Флинн пообещал сотрудничать со следствием, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер.

Флинн заявил в суде, что принимает на себя «полную ответственность за свои действия».

Переговоры Флинна с Кисляком состоялись в декабре 2016 года, еще до того, как Дональд Трамп вступил в должность президента США. ФБР утверждает, что Флинн говорил с российским послом по поручению представителя команды Дональда Трампа. Имени этого представителя ФБР не назвало.

ABC News сообщает, что Флинн готов дать показания «против президента Трампа, членов его семьи и представителей Белого дома».

Как утверждает ABC News, Флинн согласен рассказать о том, как Трамп, будучи кандидатом в президенты США, поручил ему установить контакты с Россией.

Когда Флинн выходил из суда, собравшиеся около здания начали выкрикивать: «Посадите его!»

Michael Flynn leaves courthouse following guilty plea and amid shouts of "Lock him up." https://t.co/jyxYgIclMu pic.twitter.com/ATNxusMMIO — ABC News (@ABC) December 1, 2017

Представитель Дональда Трампа заявил, что обвинения в адрес Майкла Флинна не касаются никого, кроме него самого. По словам представителя президента США, ложные показания ФБР, в которых признался Флинн, «отражают его ложные сообщения» Белому дому.