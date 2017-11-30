The New York Times сообщила о скорой отставке госсекретаря США Рекса Тиллерсона

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон может уйти в отставку в ближайшие несколько недель, а его место займет директор ЦРУ Майк Помпео. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванные источники в американской администрации.

Издание отмечает, что пока остается неясным, принял ли президент США Дональд Трамп окончательное решение об отставке Тиллерсона.

По данным The New York Times, в случае кадровых перестановок пост директора ЦРУ получит сенатор из Арканзаса Том Коттон. Как сообщает газета, сенатор дал понять, что согласится на такое назначение.