CNN: госсекретарь США Рекс Тиллерсон может покинуть свой пост

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон собирается в отставку из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает CNN.

По информации телеканала, знакомые Тиллерсона считают, что он пробудет на своем посту как минимум год. При этом другие источники говорят, что госсекретарь может уволиться раньше.

Недовольство Тиллерсона, по данным CNN, вызвала критика Трампа в адрес генпрокурора Джеффа Сешнса, который отказался от принятия решений в расследовании о вмешательстве России в выборы.

В беседе с Reuters пресс-секретарь Тиллерсона Роберт Хаммонд опроверг намерения госсекретаря покинуть пост. При этом источники агентства рассказывают, что Тиллерсон недоволен тем, что Белый дом не позволяет ему самостоятельно проводить реформы в Госдепартаменте.