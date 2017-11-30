Николай Ляскин ушел с поста координатора московского штаба Навального

«Сергей [Бойко] — прекрасный и опытный координатор, и я со спокойной душой передаю ему все дела», — добавил он.

«Что касается моего ухода, то это обоюдное решение: мое и федерального штаба. Мы готовим и запускаем новый большой и важный проект, совмещать работу над которым и одновременно руководить московским штабом я бы просто не успевал физически», — сообщил Ляскин, не став раскрывать другие подробности.

В середине сентября на Николая Ляскина было совершено нападение. Его ударили на улице трубой по голове. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

По подозрению в нападении на Ляскина был задержан Алексей Щербаков. На допросе Щербаков заявил, что координатор штаба Навального в Москве сам заказал ему нападение на себя, пообещав 150 тысяч рублей.

Ляскин категорически отрицает заявление Щербакова. По его словам, он узнал в Щербакове человека, который когда-то приходил в штаб Навального, но не может опознать его как нападавшего. Ляскин предположил, что речь может идти о «провокации со стороны силовиков».