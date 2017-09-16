Нападение на главу московского штаба Навального Николая Ляскина. Главное

На Николая Ляскина напали недалеко от московского штаба Навального, который он возглавляет. Это произошло на улице Гиляровского около 19:10 15 сентября, когда Ляскин и активист штаба Артем Просяков вышли «забрать газеты из машины». Преступник подошел к ним сзади и ударил Ляскина по голове металлической трубой, завернутой в бумагу. Второй удар пришелся ему по плечу, после чего нападавший кинул трубу в сторону Просякова и убежал.

О случившемся сам Ляскин сообщил в твиттере. «Только что на меня сзади напал ублюдок. Ударил несколько раз железной трубой. И убежал», — написал он в 19:19. Чуть позже Просяков уточнил, что у Ляскина «большая гематома». Он также рассказал, что в соседнем кафе, куда он зашел за льдом (чтобы приложить к гематоме на голове Ляскина), сидело несколько мужчин, которые при виде него «резко побежали наверх». У одного из них он заметил кобуру с пистолетом.

Просяков также рассказал, что сотрудники полиции не хотели приезжать по вызову: после звонка по номеру 112 ему перезвонил участковый и предложил им с Ляскиным самостоятельно дойти до ОВД, сославшись на то, что наряд долго ждать.

Только что на меня сзади напал ублюдок. Ударил несколько раз железной трубой. И убежал pic.twitter.com/kfaw3NurRw — Николай Ляскин (@nlyaskin) September 15, 2017

Политик получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. У него также диагностировали ушиб и ссадину мягких тканей затылочной области. Ляскина обследовали в институте им. Склифософского, куда его доставила «скорая помощь». Затем он, по собственным словам, до двух часов ночи находился в ОВД по Мещанскому району, составляя заявление о нападении, общаясь со следователем и дознавателями.

Полиция возбудила дело по статье «Хулиганство». Защита Николая Ляскина намерена добиваться переквалификации уголовного дела — юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил «Интерфаксу», что будет настаивать на передаче дела в СК РФ для расследования по статье «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения деятельности либо из мести за такую деятельность» (часть 1 статьи 277 УК РФ). По мнению Жданова, нападение на Николая Ляскина — это «результат бездействия полиции в отношении отбросов, которые устраивали нападения ранее».

Труба, которой Ляскина били по голове сзади. Что это, если не покушение на убийство? pic.twitter.com/VnVgnOBbau — Alexey Navalny (@navalny) September 15, 2017

Как рассказал сам Ляскин, в ОВД полицейские взяли показания у него и у свидетеля и сообщили, «что есть даже какие-то зацепки». Его заместитель в штабе Навального Виталий Серуканов сообщил, в соседнем дворе со штабом следователи обнаружили чьи-то вещи, сложенные под деревом — в частности, рюкзак со спортивной одеждой, перчатками и спреем.

Полиция осмотрела рюкзак, там спортивная одежда, перчатки, спрей. И это всё в 200 метрах от места нападения. Странно очень всё. — Виталий Серуканов (@serukanov_v) September 15, 2017

По мнению Николая Ляскина, нападение, скорее всего, связано со стартом нового этапа кампании Алексея Навального, в том числе с началом очередной поездки политика по регионам (15 сентября Навальный провел митинг в Мурманске) и началом верификации подписей за его выдвижение на выборах.