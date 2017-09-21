Полиция считает, что глава московского штаба Навального Николай Ляскин мог организовать нападение на самого себя. Два дня он провел в ОВД

На Николая Ляскина напали 15 сентября недалеко от московского штаба Навального, который он возглавляет. Это произошло на улице Гиляровского около 19:10, когда Ляскин и активист штаба Артем Просяков вышли забрать газеты из машины. Злоумышленник подошел к ним сзади и ударил Ляскина по голове металлической трубой, завернутой в бумагу. Затем он ударил политика по плечу, кинул трубу в сторону Просякова и убежал. Позже врачи диагностировали у Ляскина сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

Полиция возбудила дело по статье «Хулиганство». Юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил, что будет настаивать на передаче дела в СК РФ для расследования по статье «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения деятельности либо из мести за такую деятельность» (часть 1 статьи 277 УК РФ). По мнению Жданова, нападение на Николая Ляскина — это «результат бездействия полиции в отношении отбросов, которые устраивали нападения ранее». Сам Ляскин говорил, что нападение, вероятно, связано с президентской кампанией Алексея Навального.

19 сентября полиция задержала подозреваемого в нападении. Им оказался 36-летний уроженец Ленинградской области, ранее наблюдавшийся у психиатра и судимый за грабежи и разбои. Его имя не называется. В соцсетях почти сразу же появились фото предполагаемого задержанного. Их распространил телеграм-канал «Кремлевская прачка», на который подписано около 600 человек. Позже телеканал НТВ опубликовал видео допроса с тем же человеком.

Задержанный заявил, что Ляскин инсценировал нападение на себя. Утром 20 сентября в ГУ МВД по Москве сообщили, что задержанный рассказал полицейским: он узнал о кампании Навального в интернете, приехал в Москву из Петербурга, чтобы подзаработать — и познакомился с Ляскиным в штабе. При этом на допросе задержанный сказал, что это был штаб «Алексея Ляскина», а не Навального. Правильную фамилию ему затем подсказал полицейский. В штабе, по данным МВД, Ляскин якобы предложил ему 150 тысяч рублей (при допросе задержанный один раз сказал о 220 тысячах рублей, но потом говорил о 150) за инсценировку нападения на двоих человек, включая самого Ляскина, и дал 10 тысяч рублей задатка. Ляскин в ответ сказал, что вся ситуация похожа на «провокацию со стороны силовиков». Алексей Навальный уверен, что обвинение Ляскина в инсценировке — идея администрации президента.

Ляскин сказал «Медузе», что узнал задержанного. По его словам, этот мужчина действительно неоднократно заходил в московский штаб Навального и искал там Ляскина. «Про себя он рассказал, что приехал в командировку из Санкт-Петербурга и хочет помогать. Я примерно 15 минут пообщался с ним в штабе при большом количестве свидетелей, там сразу было понятно, что это провокатор, он вообще не понимал, что за кампания идет, какие цели и задачи. Во время разговора он даже упомянул, что сидел. Про себя я подумал, что это очередной сумасшедший, мне такие иногда пишут или звонят», — сказал политик. Мужчина еще несколько раз приходил в штаб — на кинопоказ и лекцию, но с Ляскиным больше не общался.

Вечером 20 сентября Ляскина вызвали в ОВД по Мещанскому району. «Сказали, что для производства следственных действий», — пояснил он «Медузе». Ляскин и его адвокат были в отделе полиции к назначенному времени — в 17:00, однако следственные действия начались только в десятом часу вечера. Около 22:30 Ляскин вышел из полиции. «Из-за позднего времени следственные действия приостановили. Вызывают завтра опять», — написал он в твиттере.

21 сентября Ляскина весь день продержали в отделении полиции. «К 11:00 меня вызвали, началось все около двух часов дня, а длилось до половины девятого, — рассказал он „Медузе“. — Было очень много вопросов и объяснений от задержанного, и все идет к тому, что они попытаются дальше продолжить эту провокацию, что это я его нанял, чтобы он меня ударил железной трубой. Дальше будет только хуже. Так куча адских вещей, например, он приехал к нам в штаб и [якобы] в первую же встречу я при волонтерах сразу попросил, чтобы он это сделал. Честно, сказать, что именно этот человек на меня нападал, я не могу, и это отражено в протоколе».

Ляскин так же отметил, что уже вечером 21 сентября полицейские попытались изъять у него телефон — этого не получилось сделать, потому что политик не взял его с собой. Говоря про задержанного Ляскин предположил, что с «ним хорошо поработали до этого». «Меня же не пускали к нему в первый день. Там у человека несколько судимостей. Он, кажется, знает, на что идет, и выгораживает заказчиков не из любви, а чтобы, например, не получить еще больший срок», — считает Ляскин.