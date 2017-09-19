Задержан подозреваемый в нападении на главу московского штаба Навального
Полиция задержала мужчину, который напал на главу московского штаба Алексея Навального Николая Ляскина и ударил его трубой по голове, сообщают источники «Интерфакса» и телеканала РЕН.
По данным агентства, задержанному 36 лет. Он уроженец Ленинградской области. Ранее он проходил наблюдение у психиатра.
Сам Ляскин рассказал, что находится в ОВД «Мещанское», где его расспрашивают о нападении. О задержании подозреваемого он узнал из СМИ.
15 сентября недалеко от московской штаб-квартиры кампании Алексея Навального на улице Гиляровского Ляскина ударили по голове трубой. Он получил сотрясение мозга. Полиция завела дело по статье «Хулиганство».