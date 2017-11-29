Курс биткоина за несколько часов вырос с 10 до 11 тысяч долларов

Курс криптовалюты Bitcoin 29 ноября превысил отметку в 11 тысяч долларов. Это произошло примерно через 12 часов после того, как курс преодолел отметку в 10 тысяч долларов.

Всего, по данным сайта CoinDesk, за 29 ноября биткоин подорожал на более чем на 1200 долларов.