Курс биткоина за несколько часов вырос с 10 до 11 тысяч долларов

CoinDesk
14:13, 29 ноября 2017
Надежный источник

Курс криптовалюты Bitcoin 29 ноября превысил отметку в 11 тысяч долларов. Это произошло примерно через 12 часов после того, как курс преодолел отметку в 10 тысяч долларов.

Всего, по данным сайта CoinDesk, за 29 ноября биткоин подорожал на более чем на 1200 долларов.

Отметку в 9000 долларов курс биткоина преодолел 26 ноября. В середине месяца стоимость криптовалюты упала примерно на 30 процентов — с 7,8 тысячи до 5,6 тысячи долларов. Это было третье резкое падение курса биткоина.

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