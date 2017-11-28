С космодрома Восточный второй раз в истории запустили ракету-носитель

Выведение космических аппаратов на расчетные орбиты займет несколько часов, добавили представители Роскосмоса.

В установленное время головная часть ракеты-носителя «Союз-2.1б», включая разгонный блок, отделилась от третьей ступени.

3.2.1... ПРОШЕЛ КОНТАКТ ПОДЪЕМА! 🚀 С космодрома #Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», космическим аппаратом #МетеорМ №2-1 и 18 малыми космическими аппаратами в качестве попутной нагрузки. Трансляция → https://t.co/tL30gTow3Y pic.twitter.com/NlGl9y3kZ3

Запуск — второй в истории космодрома Восточный — прошел в штатном режиме, сообщил Роскосмос.

С космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с 19 космическими аппаратами.

«Интерфакс»: во время второго запуска с Восточного произошли неполадки, спутник не вышел на связь

«Старт ракеты космического назначения „Союз-2.1б“ с космическим аппаратом „Метеор-М“ № 2-1 и 18 аппаратами попутной нагрузки был выполнен в расчетное время — 08:41 мск», — уточнил представитель госкорпорации «Роскосмос».

Первый пуск с Восточного состоялся 28 апреля 2016 года, на четыре месяца позже первоначального срока. Ракету-носитель «Союз», за стартом которой лично наблюдал президент РФ Владимир Путин, удалось запустить со второй попытки. Запуск был перенесен из-за сбоя в работе одного из кабелей в системе управления.

После старта Путин, присутствовавший на Восточном, объявил выговор вице-премьеру Дмитрию Рогозину и строгий выговор — гендиректору «Роскосмоса» Игорю Комарову. Глава НПО автоматики Леонид Шалимов получил предупреждение о неполном служебном соответствии и вскоре после этого подал в отставку.

Восточный — первый российский гражданский космодром, строительство которого ведется в Амурской области с 2011 года.