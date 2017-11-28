С космодрома Восточный второй раз в истории запустили ракету-носитель
С космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с 19 космическими аппаратами.
Запуск — второй в истории космодрома Восточный — прошел в штатном режиме, сообщил Роскосмос.
3.2.1... ПРОШЕЛ КОНТАКТ ПОДЪЕМА! 🚀 С космодрома #Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», космическим аппаратом #МетеорМ №2-1 и 18 малыми космическими аппаратами в качестве попутной нагрузки. Трансляция → https://t.co/tL30gTow3Y pic.twitter.com/NlGl9y3kZ3— РОСКОСМОС (@roscosmos) November 28, 2017
В установленное время головная часть ракеты-носителя «Союз-2.1б», включая разгонный блок, отделилась от третьей ступени.
Выведение космических аппаратов на расчетные орбиты займет несколько часов, добавили представители Роскосмоса.
«Старт ракеты космического назначения „Союз-2.1б“ с космическим аппаратом „Метеор-М“ № 2-1 и 18 аппаратами попутной нагрузки был выполнен в расчетное время — 08:41 мск», — уточнил представитель госкорпорации «Роскосмос».