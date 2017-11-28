Во время второго запуска с Восточного произошли неполадки, спутник не вышел на связь

Обновление. «Роскосмос» подтвердил, что «Метеор» не выведен на целевую орбиту.

Во время запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный могли произойти неполадки в разгонном блоке «Фрегат». Об этом со ссылкой на неназванный источник пишет «Интерфакс».

Спустя два часа после запуска телеметрия от спутника «Метеор», который должен быть выведен на орбиту, все еще не поступала. «Спутник „Метеор-М“ должен был отделиться в 9:32 мск и начать передавать телеметрию», — заявил источник агентства.

Предположительно, спутник мог упасть в океан, не достигнув заданной орбиты.

Ранее в «Роскосмосе» запуск назвали успешным, находившийся на космодроме вице-премьер Дмитрий Рогозин поздравил пусковой расчет.