Во время второго запуска с Восточного произошли неполадки, спутник не вышел на связь

Интерфакс
08:17, 28 ноября 2017
Требует подтверждения
Обновление. «Роскосмос» подтвердил, что «Метеор» не выведен на целевую орбиту.

Во время запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный могли произойти неполадки в разгонном блоке «Фрегат». Об этом со ссылкой на неназванный источник пишет «Интерфакс».

Спустя два часа после запуска телеметрия от спутника «Метеор», который должен быть выведен на орбиту, все еще не поступала. «Спутник „Метеор-М“ должен был отделиться в 9:32 мск и начать передавать телеметрию», — заявил источник агентства.

Предположительно, спутник мог упасть в океан, не достигнув заданной орбиты.

Ранее в «Роскосмосе» запуск назвали успешным, находившийся на космодроме вице-премьер Дмитрий Рогозин поздравил пусковой расчет.

Запуск «Союза-2.1б» состоялся утром 28 ноября в 8:41 по Москве. Помимо гидрометеорологического спутника «Метеор-М» ракета должна была вывести на орбиту еще 18 космических аппаратов.

А вот каким был первый запуск

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме