Банкам запретят блокировать зарплатные счета из-за подозрений в отмывании денег

Коммерсант
07:03, 27 ноября 2017
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В Госдуме совместно с ЦБ и Росфинмониторингом подготовили поправки в закон о противодействии отмыванию денег, которые запретят банкам блокировать единственные счета клиентов — физических лиц. Об этом со ссылкой на проект поправок пишет «Коммерсант».

Документ предполагает, что нельзя будет блокировать единственный счет клиента, если он используется для получения зарплаты или социальных выплат. Помимо этого в законе пропишут механизм обжалования блокировки: клиент сможет запросить у банка причину отказа и предоставить документы, доказывающие его добросовестность.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, новые поправки будут внесены сразу ко второму чтению другого законопроекта, чтобы принять их в декабре 2017 года.

С июня 2017 года Центробанк начал рассылать «черные списки» клиентов, которым ранее отказывали в обслуживании из-за нарушения антиотмывочного законодательства. По информации «Коммерсанта», к октябрю в списке было уже 460 тысяч физических и юридических лиц.
Отсутствие быстрого механизма исключения из «черных списков» привело к массовой ликвидации и перерегистрации юридических лиц. Предполагается, что скоро ЦБ разработает процедуру обжалования, которая позволит банкам быстро рассматривать заявления попавших в «черный список».
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