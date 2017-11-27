Банкам запретят блокировать зарплатные счета из-за подозрений в отмывании денег

В Госдуме совместно с ЦБ и Росфинмониторингом подготовили поправки в закон о противодействии отмыванию денег, которые запретят банкам блокировать единственные счета клиентов — физических лиц. Об этом со ссылкой на проект поправок пишет «Коммерсант».

Документ предполагает, что нельзя будет блокировать единственный счет клиента, если он используется для получения зарплаты или социальных выплат. Помимо этого в законе пропишут механизм обжалования блокировки: клиент сможет запросить у банка причину отказа и предоставить документы, доказывающие его добросовестность.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, новые поправки будут внесены сразу ко второму чтению другого законопроекта, чтобы принять их в декабре 2017 года.