РБК узнало о массовой перерегистрации компаний из-за «черных списков» ЦБ

Российские компании и индивидуальные предприниматели, попавшие в списки сомнительных клиентов, которые ЦБ рассылает банкам, вынуждены массово ликвидироваться и регистрироваться заново. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в крупных банках.

«У компании или ИП, попавших в такой список, просто нет альтернативы, ведь механизма реабилитации, позволяющего быстро исключиться из черных списков, даже если ИП или ООО попали туда по формальному признаку, нет», — пояснил один из собеседников издания.

Новые компании, пишет РБК, некоторые предприниматели регистрируют на родственников или знакомых. На такой шаг они вынуждены идти из-за того, что многие банки отказываются работать с новыми компаниями или ИП, чьи учредители ранее попали в «черный список».

Резкий рост перерегистраций виден и в статистике ФНС, отмечает РБК. Число подобных операций значительно увеличилось в октябре — спустя несколько месяцев после того, как ЦБ начал рассылать банкам списки сомнительных клиентов. К октябрю, пояснил один из источников издания, попавшие в «черные списки» поняли, что другого выхода, кроме перерегистрации, у них фактически нет.

Так, по данным ФНС, в октябре число ликвидированных ИП выросло на 10 тысяч по сравнению с предыдущим месяцем. Одновременно на 10 тысяч выросло и число новых зарегистрированных ИП.