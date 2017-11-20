РБК узнало о массовой перерегистрации компаний из-за «черных списков» ЦБ

РБК
07:59, 20 ноября 2017
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Российские компании и индивидуальные предприниматели, попавшие в списки сомнительных клиентов, которые ЦБ рассылает банкам, вынуждены массово ликвидироваться и регистрироваться заново. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в крупных банках.

«У компании или ИП, попавших в такой список, просто нет альтернативы, ведь механизма реабилитации, позволяющего быстро исключиться из черных списков, даже если ИП или ООО попали туда по формальному признаку, нет», — пояснил один из собеседников издания.

Новые компании, пишет РБК, некоторые предприниматели регистрируют на родственников или знакомых. На такой шаг они вынуждены идти из-за того, что многие банки отказываются работать с новыми компаниями или ИП, чьи учредители ранее попали в «черный список».

Резкий рост перерегистраций виден и в статистике ФНС, отмечает РБК. Число подобных операций значительно увеличилось в октябре — спустя несколько месяцев после того, как ЦБ начал рассылать банкам списки сомнительных клиентов. К октябрю, пояснил один из источников издания, попавшие в «черные списки» поняли, что другого выхода, кроме перерегистрации, у них фактически нет.

Так, по данным ФНС, в октябре число ликвидированных ИП выросло на 10 тысяч по сравнению с предыдущим месяцем. Одновременно на 10 тысяч выросло и число новых зарегистрированных ИП.

«Хотя формально попадание в черный список — не 100-процентное основание для отказа работать с таким клиентом, а лишь повод для дополнительной проверки, банки не хотят брать на себя риск и работать с теми, кто уже есть в черном списке. Таким образом, рассылка черных списков увеличила риски отказа работать с подозрительными клиентами со стороны кредитных организаций по формальному признаку», — констатирует старший партнер DS Law Олег Понамарев.

РБК
В «черные списки» ЦБ входят клиенты, которым ранее банки отказали в обслуживании или проведении операций из-за подозрений в нарушении закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В механизме обмена информацией о таких клиентах участвуют ЦБ, банки и Росфинмониторинг. Рассылка «черных списков» осуществляется с июня.
Попавшие в «черный список» клиенты фактически лишаются доступа к банковским услугам. При этом банки подробно не сообщают причины включения клиентов в такие списки и не предупреждают их о возможных нарушениях.
В июне, писал «Коммерсант», в «черном списке» ЦБ было около 200 тысяч физических и юридических лиц, а в октябре — уже 460 тысяч.
17 ноября «Коммерсант» писал, что ЦБ и Росфинмониторинг подготовили поправки, позволяющие обжаловать включение в «черные списки». В Росфинмониторинге рассчитывают, что они будут приняты до конца года.
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