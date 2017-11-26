Курс биткоина превысил 9000 долларов

26 ноября курс криптовалюты Bitcoin превысил отметку в 9000 долларов, сообщает сайт CoinDesk, который отслеживает стоимость биткоина на разных биржах.

Курс криптовалюты достиг отметки в 9043,19 доллара в 7:14 UTC (10:14 по Москве) и продержался на этом уровне минуту.

По состоянию на 14:04 по Москве, биткоин торговался по 8937,48 доллара.