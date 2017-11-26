Курс биткоина превысил 9000 долларов

CoinDesk
11:07, 26 ноября 2017
Надежный источник

26 ноября курс криптовалюты Bitcoin превысил отметку в 9000 долларов, сообщает сайт CoinDesk, который отслеживает стоимость биткоина на разных биржах.

Курс криптовалюты достиг отметки в 9043,19 доллара в 7:14 UTC (10:14 по Москве) и продержался на этом уровне минуту.

По состоянию на 14:04 по Москве, биткоин торговался по 8937,48 доллара. 

В начале ноября биткоин впервые в истории преодолел отметку в 7000 долларов. Однако 13 ноября криптовалюта подешевела почти на 30 процентов. Ее курс восстановился и продолжил расти уже 15 ноября.
Волатильность биткоина Bloomberg связывает с повышенным вниманием регуляторов разных стран к этой криптовалюте и с интересом к ней со стороны банков и инвестиционных фондов.
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