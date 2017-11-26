Адвокат Родченкова рассказал о просьбе российских чиновников испортить допинг-пробу украинского спортсмена

Американский адвокат Джим Уолден, представляющий интересы информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова, утверждает, что в 2013 году российские чиновники просили его клиента испортить допинг-пробу украинского спортсмена, чтобы обеспечить победу россиянину. Об этом сообщает британский таблоид The Daily Mail.

В публикации не уточняется, о каких спортсменах и соревнованиях идет речь. The Daily Mail также не указывает, кто именно просил Родченкова испортить допинг-пробу. Таблоид упоминает этот случай, рассказывая о контактах Родченкова с министром спорта России Виталием Мутко и его заместителем Юрием Нагорных (последний был отправлен в отставку в октябре 2016 года).

Родченков, по словам его адвоката, не выполнил просьбу российских чиновников.

Газета The Daily Mail не смогла получить комментарий Мутко. В ответ на запрос издания помощник Мутко сослался на занятость министра.

Джим Уолден также утверждает, что Родченков располагает сведениями об участии российских футболистов, в том числе членов национальной сборной, в российской допинговой программе. О каких именно футболистах идет речь, адвокат не уточнил.