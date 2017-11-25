«Во время очередных пыток он вскрыл свой живот». Боец Хабиб Нурмагомедов рассказал, что в Дагестане пытают его друга, подозреваемого в поджоге
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что его друг Аким Кулиев, подозреваемый в поджоге здания районной администрации в Дагестане, подвергается пыткам и «вскрыл свой живот».
Нурмагомедов опубликовал в инстаграме фотографию Кулиева на носилках с окровавленными руками и животом. «Его не первый день мучают, и во время очередных пыток он вскрыл свой живот, говоря, что не подпишет то, что не сделал», — заявил боец.
Брат одного из фигурантов дела рассказал «Кавказ.Реалии», что Кулиев порезал себя, когда несколько дней назад его и другого фигуранта дела вывезли с СИЗО Махачкалы в село Ахты.
«Вероятно, их везли туда, чтобы пытать. В Ахты Аким себя порезал, не выдержав пыток, его забрали в местную больницу, провели операцию», — рассказал он. По его словам, «люди из Рутула» требовали от полицейских оставить Кулиева в больнице, но те на полу машины увезли обратно в махачкалинский СИЗО.
МВД Дагестана 25 ноября опубликовало пресс-релиз о том, что 24 ноября в изоляторе временного содержания «задержанный нанес себе ранения осколками кафеля в область живота и руки». «Ему была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает», — сказано в сообщении.
Здание районной администрации района Рутул сгорело в середине сентября 2017 года. В результате пожара никто не пострадал, однако от здания, как сообщалось тогда, «остались только стены».
В начале ноября были задержаны трое подозреваемых — Аким Кулиев, Мурадин Эминов и Сулейман Гусейнов. Их родственники говорят, что им подбросили наркотики и оружие и теперь вменяют, помимо поджога, их хранение. По словам брата Сулеймана Гусейнова, показания на них дал местный житель, которого задержали первым; он якобы оговорил себя и других под пытками.
Родственники задержанных полагают, что поджога не было, а здание загорелось из-за старой проводки.
«Если человек сделал какое-то преступление, ну так судите его по закону РФ, в чем проблема вообще? Пусть суд рассудит, виновны они или нет, или пытки людей входят в законы РФ? Хочу обратиться к депутатам Госдумы РФ от Дагестана, общественным нашим деятелям, спортсменам и политикам, чтоб подключились к этой теме и не оставались в стороне. Сегодня кого-то не коснулось это, но такими темпами немногие останутся в стороне», — заявил Хабиб Нурмагомедов.