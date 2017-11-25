В «Артеке» проведут историческую реконструкцию Нюрнбергского процесса

«Артек»
17:24, 25 ноября 2017
Надежный источник

В детском лагере «Артек» в Крыму пройдет историческая реконструкция Нюрнбергского процесса, сообщается на сайте организации.

Мероприятие запланировано на 28 ноября. Согласно расписанию, на него отведен час и 20 минут; после этого запланирована часовая дискуссия.

«Артековцы совместно с историками и правоведами смоделируют реальный фрагмент Нюрнбергского процесса, и, выступая от имени его участников, <…> зачитают архивные документы со свидетельствами нацистских военных преступлений и обвинительными актами», — сказано в пресс-релизе.

Реконструкция пройдет в рамках форума «Нюрнбергский процесс: история и современность», который организуют, в частности, Академия Генеральной прокуратуры РФ (филиал Крымский юридический институт) и Всекрымский еврейский конгресс. Такой форум проводится второй год подряд.

В ноябре в России вызвало большой резонанс выступление школьника из Нового Уренгоя в немецком бундестаге на мероприятиях по случаю Дня скорби. Старшеклассник, в частности, сказал, что не все немецкие солдаты хотели воевать. Депутат заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа попросила проверить его речь на признаки оправдания нацизма.
В «Артеке» периодически проводятся исторические реконструкции. На сайте лагеря есть упоминания программ «Историческая реконструкция „Артека“ 20-30-х годов» и «Фронтовой полигон».

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