СБУ заподозрила Gloria Jeans в финансировании луганских сепаратистов

СБУ
12:36, 24 ноября 2017
Надежный источник

Служба безопасности Украины провела обыски в офисах и на складах «крупного производителя одежды», подозреваемого в финансировании незаконных вооруженных формирований боевиков.

В сообщении, опубликованном СБУ, название компании не уточняется. Однако размещенные на сайте Службы безопасности Украины фотографии, сделанные в ходе обысков, позволяют сделать вывод, что речь идет о компании из России Gloria Jeans.

Компания, в которой проводились обыски, сообщила СБУ, «организовала производство продукции на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области».

Продукция с луганской фабрики перевозилась в Россию через контролируемый сепаратистами участок границы, считает СБУ, а затем по поддельным документам, в которых указывалось, что одежда изготовлена в РФ или других странах, ввозилась на украинскую территорию.

«Изготовленный товар реализовывался в сети фирменных магазинов на всей территории Украины, „налоги“ платили в так называемые государственные органы ЛНР», — сообщила СБУ. Деньги, которые компания платила сепаратистам, по мнению украинской спецслужбы, шли, в числе прочего, «на финансирование незаконных вооруженных формирований».

По итогам предварительного расследования возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК Украины, включая «финансирование терроризма».

В июле Служба безопасности Украины объявила, что подозревает Gloria Jeans в незаконной деятельности и выплате налогов ЛНР. В Луганской области, сообщала тогда СБУ, расположено крупнейшее на территории Украины производство этой компании.
Руководство ЛНР и ДНР (Луганской и Донецкой народных республик соответственно) 1 марта 2017 года объявило о том, что на предприятиях украинской юрисдикции, работающих на подконтрольной им территории, вводится внешнее управление, а налоги они будут платить в местные бюджеты.
Gloria Jeans была основана Владимиром Мельниковым в 1988 году. Компания выпускает одежду, обувь и аксессуары под марками Gloria Jeans и Gee Jay.
По состоянию на начало 2014 года в Луганской и Донецкой областях работали 13 фабрик компании (всего на тот момент у Gloria Jeans было 35 фабрик). К октябрю 2014 года, заявлял Мельников, все луганские и донецкие фабрики были остановлены.

Экономика ДНР и ЛНР

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