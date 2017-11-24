СБУ заподозрила Gloria Jeans в финансировании луганских сепаратистов

Служба безопасности Украины провела обыски в офисах и на складах «крупного производителя одежды», подозреваемого в финансировании незаконных вооруженных формирований боевиков.

В сообщении, опубликованном СБУ, название компании не уточняется. Однако размещенные на сайте Службы безопасности Украины фотографии, сделанные в ходе обысков, позволяют сделать вывод, что речь идет о компании из России Gloria Jeans.

Компания, в которой проводились обыски, сообщила СБУ, «организовала производство продукции на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области».

Продукция с луганской фабрики перевозилась в Россию через контролируемый сепаратистами участок границы, считает СБУ, а затем по поддельным документам, в которых указывалось, что одежда изготовлена в РФ или других странах, ввозилась на украинскую территорию.

«Изготовленный товар реализовывался в сети фирменных магазинов на всей территории Украины, „налоги“ платили в так называемые государственные органы ЛНР», — сообщила СБУ. Деньги, которые компания платила сепаратистам, по мнению украинской спецслужбы, шли, в числе прочего, «на финансирование незаконных вооруженных формирований».

По итогам предварительного расследования возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК Украины, включая «финансирование терроризма».