ФАС одобрила объединение «Яндекс.Такси» и Uber

В целях «развития конкуренции» служба предписала компаниям, в частности, «не устанавливать запрет для партнеров, водителей и пассажиров на работу с иными агрегаторами услуг такси».

В июле 2017 года онлайн-сервисы заказа такси «Яндекс.Такси» и Uber объявили о создании объединенной компании для работы в России, Белоруссии, Казахстане, Грузии, Азербайджане и Армении.

Пользователи по-прежнему смогут заказывать такси в каждом из приложений, однако водители будут объединены в одну платформу. Компании утверждают, что стоимость поездок измениться не должна.