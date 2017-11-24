ФАС одобрила объединение «Яндекс.Такси» и Uber
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила создание общего предприятия сервисов заказа такси «Яндекс.Такси» и Uber.
В целях «развития конкуренции» служба предписала компаниям, в частности, «не устанавливать запрет для партнеров, водителей и пассажиров на работу с иными агрегаторами услуг такси».
В июле 2017 года онлайн-сервисы заказа такси «Яндекс.Такси» и Uber объявили о создании объединенной компании для работы в России, Белоруссии, Казахстане, Грузии, Азербайджане и Армении.
Пользователи по-прежнему смогут заказывать такси в каждом из приложений, однако водители будут объединены в одну платформу. Компании утверждают, что стоимость поездок измениться не должна.
В октябре сервис Gett пожаловался ФАС на то, что «Яндекс.Такси», предположительно, следит за наличием других приложений на телефоне пользователей и в зависимости от этого выставляет цену. В «Яндексе» это отрицают.