«Яндекс.Такси» объединилось с «Убером». Теперь все гадают, как называть новый сервис

Днем 13 июля «Яндекс» объявил о слиянии своего сервиса такси с российским бизнесом конкурирующего сервиса Uber. Это очень крупная сделка — в объединенную компанию инвестируют сотни миллионов долларов, а ее стоимость оценивают в почти четыре миллиарда долларов. Контрольный пакет компании останется у «Яндекса».

Для тех, кто ждал православный Убер и презирал богомерзкий Яндекс. https://t.co/8hCV2yjgYp — Dmitriy Dvornichenko (@minimall) July 13, 2017

Яндекс.Такси и Убер объединяются, лишая меня радости сравнивать цены для поездки, представляя себя императором на гладиаторском поединке! — Rusel Khaliullin (@ruselkin) July 13, 2017

Реклама Яндекс.Такси после объединения с российским Uber pic.twitter.com/lAAMwed5bS — Покемон ВьетКафе (@sikorochka) July 13, 2017

Если Uber и Яндекс.Такси объединились, то что же дальше? Marvel с DC объединятся? — Ирка (@irkakozlova) July 13, 2017

Прямо сейчас в российском офисе Gett. pic.twitter.com/xeZXgIWbyB — Михаил Кафанов (@AveMisha) July 13, 2017

В письме руководителя «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна (он станет гендиректором объединенной компании) говорится, что оба сервиса продолжат существовать параллельно, но водители будут подключены к единой платформе. Тем не менее, многие пользователи в соцсетях начали гадать, как может называться результат слияния «Яндекса» и «Убера».

Я.Убер.Такси — Михаил Рубанов (@akaDuality) July 13, 2017

Яндекс Фон Убер. — Александр Бикинеев (@albikineev1) July 13, 2017

теперь у нас будет Убер.яндекс?https://t.co/cIFH6Q3TQj — медовая булочка (@marichouette) July 13, 2017

были "Яндекс такси" станут "Уяндекс такси" — Волшебник из ЭФЭСБЭ (@iamalexy1) July 13, 2017

"Яндекс.Такси" и Uber объединили бизнес в России

Янбер?

Убекс? — тьфунатебя ¯\_(ツ)_/¯ (@Yuri_go_on) July 13, 2017

Некоторые предположили, что в результате объединения двух компаний станет только хуже: в последние месяцы «Яндекс.Такси», «Убер» и другие сервисы такси вели «ценовую войну», постоянно снижая цены за поездки.

Правильно — монопольное такси. 🙂 — Yakov Shapovalov (@photovirus) July 13, 2017

Янберкс такси. Но то, что конкуренция уменьшится - не очень. — Stupid Fox (@Bot_add) July 13, 2017

Яндекс.Такси и Uber обеъдинились в транспортного мега монстра на просторах СНГ. Конкуренция RIP. — Веденский (@vedensky) July 13, 2017

Яндекс и Убер объединились в России. Как думаете,на сколько вырастут цены? — George (@georgiahmadeev) July 13, 2017

Ну вот, больше никаких дешевых поездок на такси. Чтоттам осталось. Гетт, Яндекс/Убер и Рутакси? — Kirill Otter (@APECTAPX) July 13, 2017

А если Убер и Яндекс.Такси решили объединиться — это значит, что мой дом теперь будут находить все машины или наоборот все перестанут? — Jane Alien (@JaneAlien) July 13, 2017

Очень плохая новость. Такси сильно подорожает. Монополизация - зло. https://t.co/Mlye34H6bI — Artem Torchinskiy (@tema57) July 13, 2017

Сознательно отказалась от @Uber_Russia оставив выбор между Яндексом и Гет.Такси. Выбора теперь не осталось( — пелд ушастый (@beta_juiletta) July 13, 2017

От объединения Яндекс.Такси и Uber выиграют разве что таксисты, которые в них работают. Ну и Uber придёт к те регионы, где ещё не был — Madari (@Madari73) July 13, 2017

ого, тут убер и яндекс.такси объединились!

а это значит что конец демпингу и дешевым поездкам( — анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) July 13, 2017

Все так радуются отделению Яндекс такси и убера, как бы забывая, что монополия это хреново. Ещё модно гетт поглотить и будет РЖД. Такси — Рутра Заморосский (@Samorossky) July 13, 2017

Худавердян утверждает, что цены останутся на прежнем уровне: «Объединение существенно увеличит количество доступных машин, сократит время ожидания и холостого пробега. Все это позволит водителям получать больше заказов в час, а пассажирам — сохранить доступную стоимость поездки».