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«Яндекс.Такси» объединилось с «Убером». Теперь все гадают, как называть новый сервис

Meduza
11:17, 13 июля 2017

Днем 13 июля «Яндекс» объявил о слиянии своего сервиса такси с российским бизнесом конкурирующего сервиса Uber. Это очень крупная сделка — в объединенную компанию инвестируют сотни миллионов долларов, а ее стоимость оценивают в почти четыре миллиарда долларов. Контрольный пакет компании останется у «Яндекса».

В письме руководителя «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна (он станет гендиректором объединенной компании) говорится, что оба сервиса продолжат существовать параллельно, но водители будут подключены к единой платформе. Тем не менее, многие пользователи в соцсетях начали гадать, как может называться результат слияния «Яндекса» и «Убера».

Некоторые предположили, что в результате объединения двух компаний станет только хуже: в последние месяцы «Яндекс.Такси», «Убер» и другие сервисы такси вели «ценовую войну», постоянно снижая цены за поездки.

Худавердян утверждает, что цены останутся на прежнем уровне: «Объединение существенно увеличит количество доступных машин, сократит время ожидания и холостого пробега. Все это позволит водителям получать больше заказов в час, а пассажирам — сохранить доступную стоимость поездки».

Фото в анонсе: Владимир Астапкович / Sputnik / Scanpix / LETA

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Фото в анонсе: Владимир Астапкович / Sputnik / Scanpix / LETA