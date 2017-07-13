«Яндекс.Такси» объединилось с «Убером». Теперь все гадают, как называть новый сервис
Днем 13 июля «Яндекс» объявил о слиянии своего сервиса такси с российским бизнесом конкурирующего сервиса Uber. Это очень крупная сделка — в объединенную компанию инвестируют сотни миллионов долларов, а ее стоимость оценивают в почти четыре миллиарда долларов. Контрольный пакет компании останется у «Яндекса».
Для тех, кто ждал православный Убер и презирал богомерзкий Яндекс. https://t.co/8hCV2yjgYp— Dmitriy Dvornichenko (@minimall) July 13, 2017
Яндекс.Такси и Убер объединяются, лишая меня радости сравнивать цены для поездки, представляя себя императором на гладиаторском поединке!— Rusel Khaliullin (@ruselkin) July 13, 2017
Реклама Яндекс.Такси после объединения с российским Uber pic.twitter.com/lAAMwed5bS— Покемон ВьетКафе (@sikorochka) July 13, 2017
Если Uber и Яндекс.Такси объединились, то что же дальше? Marvel с DC объединятся?— Ирка (@irkakozlova) July 13, 2017
Прямо сейчас в российском офисе Gett. pic.twitter.com/xeZXgIWbyB— Михаил Кафанов (@AveMisha) July 13, 2017
В письме руководителя «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна (он станет гендиректором объединенной компании) говорится, что оба сервиса продолжат существовать параллельно, но водители будут подключены к единой платформе. Тем не менее, многие пользователи в соцсетях начали гадать, как может называться результат слияния «Яндекса» и «Убера».
Я.Убер.Такси— Михаил Рубанов (@akaDuality) July 13, 2017
Яндекс Фон Убер.— Александр Бикинеев (@albikineev1) July 13, 2017
теперь у нас будет Убер.яндекс?https://t.co/cIFH6Q3TQj— медовая булочка (@marichouette) July 13, 2017
были "Яндекс такси" станут "Уяндекс такси"— Волшебник из ЭФЭСБЭ (@iamalexy1) July 13, 2017
"Яндекс.Такси" и Uber объединили бизнес в России— тьфунатебя ¯\_(ツ)_/¯ (@Yuri_go_on) July 13, 2017
Янбер?
Убекс?
Некоторые предположили, что в результате объединения двух компаний станет только хуже: в последние месяцы «Яндекс.Такси», «Убер» и другие сервисы такси вели «ценовую войну», постоянно снижая цены за поездки.
Правильно — монопольное такси. 🙂— Yakov Shapovalov (@photovirus) July 13, 2017
Янберкс такси. Но то, что конкуренция уменьшится - не очень.— Stupid Fox (@Bot_add) July 13, 2017
Яндекс.Такси и Uber обеъдинились в транспортного мега монстра на просторах СНГ. Конкуренция RIP.— Веденский (@vedensky) July 13, 2017
Яндекс и Убер объединились в России. Как думаете,на сколько вырастут цены?— George (@georgiahmadeev) July 13, 2017
Ну вот, больше никаких дешевых поездок на такси. Чтоттам осталось. Гетт, Яндекс/Убер и Рутакси?— Kirill Otter (@APECTAPX) July 13, 2017
А если Убер и Яндекс.Такси решили объединиться — это значит, что мой дом теперь будут находить все машины или наоборот все перестанут?— Jane Alien (@JaneAlien) July 13, 2017
Очень плохая новость. Такси сильно подорожает. Монополизация - зло. https://t.co/Mlye34H6bI— Artem Torchinskiy (@tema57) July 13, 2017
Сознательно отказалась от @Uber_Russia оставив выбор между Яндексом и Гет.Такси. Выбора теперь не осталось(— пелд ушастый (@beta_juiletta) July 13, 2017
От объединения Яндекс.Такси и Uber выиграют разве что таксисты, которые в них работают. Ну и Uber придёт к те регионы, где ещё не был— Madari (@Madari73) July 13, 2017
ого, тут убер и яндекс.такси объединились!— анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) July 13, 2017
а это значит что конец демпингу и дешевым поездкам(
Все так радуются отделению Яндекс такси и убера, как бы забывая, что монополия это хреново. Ещё модно гетт поглотить и будет РЖД. Такси— Рутра Заморосский (@Samorossky) July 13, 2017
Худавердян утверждает, что цены останутся на прежнем уровне: «Объединение существенно увеличит количество доступных машин, сократит время ожидания и холостого пробега. Все это позволит водителям получать больше заказов в час, а пассажирам — сохранить доступную стоимость поездки».
Фото в анонсе: Владимир Астапкович / Sputnik / Scanpix / LETA