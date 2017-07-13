«Яндекс.Такси» и Uber объединились в России

«Яндекс.Такси» и Uber приняли решение об объединении своих сервисов в России, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане.

Об этом говорится в письме Тиграна Худавердяна, генерального директора «Яндекс.Такси», присланном в «Медузу» пресс-службой «Яндекса». Худавердян возглавит объединенную компанию.

После объединения, говорится в письме, для заказа поездок по-прежнему будут доступны оба приложения — «Яндекс.Такси» и Uber. Водители будут объединены в единую платформу, что позволит им в одном приложении получать заказы как от «Яндекс.Такси», так и от Uber.

Uber и «Яндекс.Такси» приняли решение проинвестировать в новую компанию 225 и 100 миллионов долларов соответственно, оценивая объединенную компанию в 3,725 миллиарда долларов.

Контроль (59,3 процента) над новой компанией, сообщает «Интерфакс», получит «Яндекс», еще 36,6 процента будет у Uber, остальные 4,1 процента будут принадлежать сотрудникам двух компаний.

«Сделка, в результате которой появится новая компания, еще должна пройти процесс одобрения регуляторов», — сообщил Худавердян.