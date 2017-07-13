Акции «Яндекса» подорожали до исторического максимума из-за соглашения с Uber

Акции «Яндекса» на Московской бирже достигли исторического максимума после того, как было объявлено об объединении сервисов «Яндекс.Такси» и Uber в России.

По состоянию на 13:58 мск, ценные бумаги интернет-компании торговались по 1916,5 рубля, установив исторический рекорд. По сравнению с закрытием предыдущих торгов на Московской бирже, акции «Яндекса» выросли на 17,43 процента.