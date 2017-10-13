Gett обвинил «Яндекс.Такси» в слежке за чужими приложениями для снижения цены поездки

Сервис вызова такси Gett пожаловался на своих конкурентов «Яндекс.Такси» в Федеральную антимонопольную службу. По мнению Gett, сервис «Яндекса» может следить за чужими приложениями на телефонах пользователей.

По словам представителя Gett Алены Балакиревой, основой для жалобы послужил пост Тимофея Васильева — сотрудника Коммуникационного агентства Леси Рябцевой. Он утверждал, что «Яндекс.Такси» ищет на телефоне другие приложения и, если видит их, снижает цены на свои поездки.

Собственные исследования Gett показали, что снижение цены (по сравнению с телефоном, где установлен только «Яндекс.Такси») происходит в 60% случаев. Независимые эксперты, имена которых Gett не приводит, подтвердили, что «Яндекс.Такси» собирает информацию о других приложениях.

В «Яндексе» заявили, что им ничего не известно о жалобе в ФАС, а цена поездки зависит только от маршрута, ситуации на дорогах и количества свободных машин. В самой службе комментировать содержание письма Gett отказались.