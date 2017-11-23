Структура лидера «Ночных волков» получила президентский грант в 2,4 миллиона рублей

Ведомости
06:29, 23 ноября 2017
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Межрегиональная организация «Русские мотоциклисты», одним из учредителей которой является лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов, получила президентский грант в 2,4 миллиона рублей. Об этом пишут «Ведомости», подводя итоги второго этапа распределения президентских грантов.

Грант выделен «Русским мотоциклистам» на проект «Славянский мир» — серию мотоциклетных и автомобильных маршей.

При этом две заявки на гранты, поданные непосредственно «Ночными волками», отбор не прошли, сообщил изданию гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

Также президентские гранты на общую сумму в 24 миллиона рублей получили девять организаций движения «Боевое братство», в руководство которой входит бывший губернатор Подмосковья Борис Громов. Самый крупный грант — на 11 миллионов рублей — выделен московскому отделению «Боевого братства» на проведение всероссийского молодежного форума «Территория действия».

Единственной связанной с выборами организацией, получившей грант, стало движение «За чистые выборы», в руководство которой входит депутат Госдумы Павел Крашенинников, а попечительский совет возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев. На образовательный проект, «направленный на решение конкретных социальных проблем в российском обществе», движению выделено 9,7 миллиона рублей.

Ни одна организация, признанная иностранным агентом, гранты не получила. Достались гранты четырем НКО, которые покинули реестр.

Ведомости
Итоги первого этапа распределения президентских грантов были объявлены в августе. Тогда стало известно, что «Ночные волки» впервые за пять лет остались без гранта. Заявка байк-клуба на 9,5 миллиона рублей на проведение новогодних елок отбор не прошла.
В рамках первого конкурса были распределены гранты на 2,25 миллиарда рублей. Всего в 2017 году из президентского фонда могут быть выделены гранты на общую сумму около 7 миллиардов рублей.

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