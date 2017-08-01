Президентские гранты получили три «иностранных агента»

По итогам первого конкурса на получение президентских грантов в 2017 году поддержку получили три некоммерческих организации со статусом иностранного агента. Полный список победителей доступен на сайте президентских грантов.

Победителями со статусом иностранного агента стали благотворительный фонд «Самарская губерния» (7,2 миллиона рублей на центры для старшего поколения), Центр развития НКО (3 миллиона на разработку обучающих технологий для НКО) и социологическая служба «Левада-центр» (2,3 миллиона на анализ проблем паллиативной помощи).

Всего гранты получили 970 организаций из 79 регионов (на конкурс подали 6623 заявки). Самый крупный грант (50 миллионов рублей) выиграл фестиваль «Золотая маска».

В рамках первого конкурса были распределены гранты на 2,25 миллиарда рублей, на второй этап из выделенных президентом средств осталось 4,75 миллиарда.