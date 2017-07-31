«Ночные волки» впервые с 2012 года остались без гранта на новогодние елки

Организация байкеров «Ночные волки» впервые с 2012 года осталась без гранта на проведение новогодних елок. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на решение координационного комитета по распределению президентских грантов для некоммерческих организаций. Официально итоги конкурса еще не объявлены.

«Ночные волки» просили на новогодние елки 9,5 миллиона рублей. В заявке организация обещала воссоздать на празднике «атмосферу русской народной сказки, основанной на истории и преданиях нашего народа, которая сочетается с реальностью наших дней, патриотизмом и отражает четкие позиции „Ночных Волков“ на события в мире и России».

Две другие заявки «Ночных волков» — на создание «Карты туристической истории» и на укрепление межнациональных отношений — не были допущены даже до экспертизы.