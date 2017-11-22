Умара Джабраилова оштрафовали на 500 тысяч рублей за стрельбу в отеле в центре Москвы

Медиазона
09:43, 22 ноября 2017
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Судья Тверского районного суда Москвы Елена Ермакова приговорила бывшего сенатора от Чечни Умара Джабраилова к штрафу 500 тысяч рублей по статье о хулиганстве за стрельбу в московском отеле Four Seasons.

Ермакова в своем решении учла положительные характеристики и рекомендации Джабраилова, а также тот факт, что в деле нет отягчающих обстоятельств.

Сторона обвинения просила дать Джабраилову два года условно с таким же испытательным сроком. Сам бизнесмен заявил суду, что не хотел бы, чтобы решение «испортило мою дальнейшую жизнь». Он попросил назначить ему только штраф.

На суде прокурор рассказал, что вечером 29 августа Джабраилов в своем номере дважды выстрелил в потолок из наградного пистолета Ярыгина. По версии следствия, бывший сенатор воспользовался «заменой персонала по предоставлению услуг доставки еды как незначительным поводом». Джабраилов полностью признал свою вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке.

«Я понимаю и признаю доводы обвинения, но в то же время считаю, что меры против меня слишком жестоки. Они не учитывают то, что я делал для нашей родины», — сказал Джабраилов в ходе прений.

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Полиция задержала Джабраилова сразу после стрельбы в Four Seasons. В результате происшествия никто не пострадал.
Бывший сенатор объяснял свои действия конфликтом с персоналом и перенапряженностью из-за работы.
Помимо уголовного дела Джабраилова также оштрафовали на 4 тысячи рублей по административной статье об употреблении наркотиков. В решении суда сказано, что в его организме нашли кокаин.

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