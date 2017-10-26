Как поехать в Южную Корею на лечение? Карточки «Медузы» и НОТК

Умара Джабраилова оштрафовали на 4000 рублей за употребление наркотиков

Медиазона
15:41, 26 октября 2017
Надежный источник

Бизнесмена Умара Джабраилова оштрафовали на четыре тысячи рублей за употребление наркотиков (часть 1 статьи 6.9 КоАП), сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда. Решение было вынесено мировым судьей судебного участка № 370 Тверского района Москвы.

С каким именно эпизодом связано дело, не уточняется. По неподтвержденным данным, после инцидента со стрельбой в московском отеле Four Seasons, где был задержан Джабраилов, в номере был найден «белый порошок», алкоголь и таблетки. Сообщалось также, что тест Джабраилова на наркотики оказался положительным.

Уголовное дело о хулиганстве, возбужденное против Джабраилова после стрельбы в отеле, было передано в суд, сообщили 26 октября в ГУ МВД по Москве. Сообщалось, что он признал вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке.

Бизнесмена, бывшего сенатора от Чечни Умара Джабраилова задержали в конце августа за стрельбу в потолок номера отеля Four Seasons в Москве. 
Джабраилов по-разному объяснял случившееся. В частности, он говорил, что начал стрелять из-за конфликта с персоналом; потом он называл причиной стрельбы неудачные деловые переговоры. Сообщалось также, что он объяснял свое поведение контузиями.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме