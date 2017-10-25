Умар Джабраилов попросил рассмотреть дело о стрельбе в отеле в особом порядке

Бизнесмен Умар Джабраилов, устроивший 29 августа стрельбу в отеле Four Seasons в Москве, признает свою вину и просит рассмотреть его дело в особом порядке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Джабраилов заявляет, что его поведение обусловлено несколькими контузиями во время участия в боевых действиях в Чечне, и раскаивается в содеянном.

Источник ТАСС также добавил, что никаких наркотических веществ в номере Джабраилова в гостинице Four Seasons обнаружено не было. Психиатрическая экспертиза, сообщил он, признала Джабраилова вменяемым.

Представители бизнесмена и его адвокаты сообщения о признании вины пока не прокомментировали.