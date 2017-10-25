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Умар Джабраилов попросил рассмотреть дело о стрельбе в отеле в особом порядке

ТАСС
07:20, 25 октября 2017
Требует подтверждения

Бизнесмен Умар Джабраилов, устроивший 29 августа стрельбу в отеле Four Seasons в Москве, признает свою вину и просит рассмотреть его дело в особом порядке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Джабраилов заявляет, что его поведение обусловлено несколькими контузиями во время участия в боевых действиях в Чечне, и раскаивается в содеянном.

Источник ТАСС также добавил, что никаких наркотических веществ в номере Джабраилова в гостинице Four Seasons обнаружено не было. Психиатрическая экспертиза, сообщил он, признала Джабраилова вменяемым.

Представители бизнесмена и его адвокаты сообщения о признании вины пока не прокомментировали.

«Он сделал из этой ситуации выводы и решил, что носить с собой огнестрельное оружие в Москве не следует», — добавил собеседник агентства.

ТАСС
Особый порядок рассмотрения дела предполагает, что на судебном процессе не будут изучаться доказательства и допрашиваться свидетели. При этом этом наказание подсудимого составит не более двух третей от максимально возможного.
Умар Джабраилов обвиняется по пункту «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»)», предусматривающему максимального наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Джабраилов, занимавший пост сенатора от Чечни в 2004–2009 годах, был 29 августа задержан в отеле Four Seasons в центре Москвы. Джабраилов, как сообщалось, несколько раз выстрелил из пистолета в потолок в своем номере.
Джабраилов в интервью СМИ сначала заявил, что открыл стрельбу из-за конфликта с персоналом отеля, а затем рассказал, что начал стрелять из-за неудачных деловых переговоров. «Коммерсант», в свою очередь, писал, что в полиции Джабраилов утверждал, что случайно несколько раз выстрелил из наградного пистолета.
Неофициальные источники сообщали, что экспертиза, проведенная после задержания Джабраилова, показала, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

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