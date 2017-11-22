США обвинили иранского хакера во взломе серверов HBO и краже сценариев «Игры престолов»

Министерство юстиции США
21:24, 21 ноября 2017
Надежный источник

В Нью-Йорке прокуратура объявила о заочном предъявлении 29-летнему иранцу Бехзаду Месри обвинений во взломе серверов телеканала HBO.

Обвиняемый, как следует из сообщения, находится в Иране. «Хотя Месри и не арестован, ему придется вечно оглядываться, пока он не предстанет перед правосудием», — заявили в прокуратуре.

По данным Минюста США, в прошлом Месри работал как хакер на иранских военных и совершал кибератаки, в частности, на израильские системы. В последнее время он под псевдонимом Skote Vahshat действовал в составе иранской хакерской группы Turk Black Hat.

В период с мая по июль 2017 года Месри удалось взломать аккаунты нескольких пользователей компьютерных сетей HBO, получить доступ к серверам и похитить различные документы, в том числе сценарии и видеофайлы с еще невышедшими программами. Позже он потребовал у HBO выкуп в размере шести миллионов долларов в биткоинах.

Ему грозит в США до 20 лет тюрьмы.

О взломе серверов HBO стало известно в конце июля. Хакеры объявили, что похитили полтора терабайта данных и в подтверждение своих слов выложили в интернет сценарий четвертой серии седьмого сезона «Игры престолов» и несколько эпизодов «Футболистов» и «Комнаты 104».
Преступники требовали от телеканала шесть миллионов долларов в биткоинах. Сообщалось, что HBO — возможно, чтобы потянуть время — вели переговоры с хакерами и просили отсрочки, говоря, что для покупки биткоинов им было нужно время.
Летом 2017 года во время серии «Игры престолов» дважды попадали в интернет до официального релиза. Со взломом HBO утечки, по имеющимся данным, связаны не были.
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