США обвинили иранского хакера во взломе серверов HBO и краже сценариев «Игры престолов»

В Нью-Йорке прокуратура объявила о заочном предъявлении 29-летнему иранцу Бехзаду Месри обвинений во взломе серверов телеканала HBO.

Обвиняемый, как следует из сообщения, находится в Иране. «Хотя Месри и не арестован, ему придется вечно оглядываться, пока он не предстанет перед правосудием», — заявили в прокуратуре.

По данным Минюста США, в прошлом Месри работал как хакер на иранских военных и совершал кибератаки, в частности, на израильские системы. В последнее время он под псевдонимом Skote Vahshat действовал в составе иранской хакерской группы Turk Black Hat.

В период с мая по июль 2017 года Месри удалось взломать аккаунты нескольких пользователей компьютерных сетей HBO, получить доступ к серверам и похитить различные документы, в том числе сценарии и видеофайлы с еще невышедшими программами. Позже он потребовал у HBO выкуп в размере шести миллионов долларов в биткоинах.

Ему грозит в США до 20 лет тюрьмы.