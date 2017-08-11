Хакеры украли внутреннюю переписку HBO и сценарий «Игры престолов». Главное Компания якобы готова заплатить выкуп, но у нее нет на это биткоинов

Хакеры, укравшие сценарий «Игры престолов» и внутреннюю переписку сотрудников HBО, опубликовали письма, из которых следует, что телесеть пытается откупиться от злоумышленников. Топ-менеджер канала в переписке со взломщиками предлагает заплатить «вознаграждение» за обнаруженные уязвимости — и просит хакеров немного отсрочить платеж, поскольку HBO не может оперативно купить биткоины.

О краже сценария «Игры престолов» и внутренней переписки сотрудников HBO стало известно в начале августа. Хакеры из анонимной группировки заявили, что в их распоряжении находятся полтора терабайта данных компании. Они угрожают выкладывать их в Сеть в случае, если HBO не переведет им вознаграждение — шесть миллионов долларов в биткоинах (столько, как утверждают хакеры, составил бы их «шестимесячный заработок» — именно полгода у них якобы ушло на взлом HBO). В качестве подтверждения своих слов взломщики выложили в Сеть некоторые данные: среди утекших документов обнаружились сценарии нескольких серий «Игры престолов», мобильные номера актеров, занятых в съемках, а также переписка вице-президента HBO Лесли Коэн, ответственной за контент.

2 августа глава компании Ричард Плеплер заявил, что HBO удалось прекратить распространение украденной переписки. Однако уже через сутки хакеры связались с журналистами и сообщили, что по-прежнему имеют доступ к данным. «HBO (и конкретно бедняга Ричард) блефует», — говорилось в письме хакеров изданию The Hollywood Reporter.

HBO якобы допускала сделку со взломщиками. Хакеры опубликовали письмо одного из руководителей HBO, в котором тот предлагает выплатить шантажистам 250 тысяч долларов в качестве «жеста доброй воли» (изданию Variety удалось подтвердить подлинность переписки). В письме от 27 июля топ-менеджер телесети сообщал, что HBO уже четыре дня «работает» над тем, чтобы передать хакерам вознаграждение. Он также просил продлить сроки выплаты, объясняя это тем, что телесети требуется дополнительное время для покупки биткоинов. HBO отказалась от комментариев по этому поводу.

В письме топ-менеджера не упоминается слово «выкуп». Вместо этого руководитель телесети называет четверть миллиона долларов наградой, которая полагается хакерам за обнаруженную уязвимость. Выбор корректных формулировок должен был помочь HBO решить проблему с хакерами и не получить при этом обвинений в переговорах с преступниками.

Источник Variety, близкий к внутреннему расследованию HBO, утверждает, что хакерам предлагали заплатить только для того, чтобы выиграть время. В действительности HBO хотела оценить серьезность ситуации и просчитать возможные последствия.

Кто стоит за взломом HBO, неизвестно. Себя хакеры называют «мистером Смитом», но сколько их на самом деле — один или несколько, неизвестно. Скорее всего, речь идет о людях, которые профессионально занимаются взломами. Во всяком случае, это следует из заявлений самих хакеров. Они утверждают, что на краже интеллектуальной собственности и шантаже компаний они зарабатывают по 12–15 миллионов долларов в год.

Свои мотивы хакеры объяснили в письме изданию The Hollywood Reporter: «Это про деньги. Мы несколько недель вели переговоры с представителями HBO, но они нарушили свои обещания и хотят обмануть нас».