Совет Федерации принял закон о статусе иностранного агента для СМИ

Совет Федерации
08:11, 22 ноября 2017
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Совет Федерации поддержал закон, который позволяет регистрировать СМИ в статусе иностранного агента. За документ проголосовали 154 сенатора, против не выступил никто, один член СФ воздержался. Трансляцию заседания можно посмотреть здесь.

В ходе обсуждения глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас напомнил, что закон нельзя будет применять против российских СМИ.

Закон о статусе иностранного агента для зарубежных СМИ был принят Госдумой за один день 15 ноября. Документ позволяет российскому Минюсту признавать в качестве СМИ любой зарубежный источник информации, а затем наделять его статусом иностранного агента, если это СМИ получает деньги из-за рубежа.
Российский закон стал ответом на регистрацию в качестве иностранного агента в США государственных СМИ RT и Sputnik.

СМИ признают иностранными агентами

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