Совет Федерации принял закон о статусе иностранного агента для СМИ

Совет Федерации поддержал закон, который позволяет регистрировать СМИ в статусе иностранного агента. За документ проголосовали 154 сенатора, против не выступил никто, один член СФ воздержался. Трансляцию заседания можно посмотреть здесь.

В ходе обсуждения глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас напомнил, что закон нельзя будет применять против российских СМИ.