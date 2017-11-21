Во Франции задержали Сулеймана Керимова

В Ницце задержан российский бизнесмен, член Совета федерации Сулейман Керимов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства РФ во Франции.

Задержание Керимова связано с делом об уклонения от налогов, пишет RT со ссылкой на прокуратуру. Об этом же пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters. В посольстве РФ не уточнили, с чем связано задержание Керимова.

Бизнесмен был задержан 20 ноября в аэропорту Ниццы.

«Мы находимся в постоянном контакте с местными властями и добиваемся его освобождения», — заявил представитель посольства РИА Новости.