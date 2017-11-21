Во Франции задержали Сулеймана Керимова

ТАСС
17:26, 21 ноября 2017
Надежный источник

В Ницце задержан российский бизнесмен, член Совета федерации Сулейман Керимов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства РФ во Франции.

Задержание Керимова связано с делом об уклонения от налогов, пишет RT со ссылкой на прокуратуру. Об этом же пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters. В посольстве РФ не уточнили, с чем связано задержание Керимова.

Бизнесмен был задержан 20 ноября в аэропорту Ниццы.

«Мы находимся в постоянном контакте с местными властями и добиваемся его освобождения», — заявил представитель посольства РИА Новости.

Сулейман Керимов и члены его семьи контролируют компании «Нафта Москва» и «Полюс Золото», а также аэропорт Махачкалы. Журнал Forbes оценивает его состояние в 6,3 миллиарда долларов и ставит на 21 место в списке богатейших бизнесменов России. Сулейман Керимов с 2008 года — член Совета Федерации от Дагестана.
В марте издание Nice-Matin сообщило об обыске на вилле Сулеймана Керимова на Лазурном берегу в рамках расследования дела о приобретении недвижимости. Представители Керимова тогда заявили, что недвижимость не принадлежит ему. 
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