Полиция провела обыск на вилле Керимова на Лазурном берегу
Сотрудники полиции провели обыск на вилле Hier на Лазурном берегу, которая, как сообщает Nice-Matin, принадлежит российскому сенатору Сулейману Керимову.
Обыск прошел 15 февраля в рамках расследования дела о приобретении недвижимости во Франции, подробности которого издание не сообщает.
Керимов, сообщает Nice-Matin, является одним из крупнейших владельцев недвижимости на Лазурном берегу. Кроме виллы Hier площадью 12 тысяч квадратных метров, ему, как сообщает издание, принадлежат еще около 80 тысяч квадратных метров недвижимости в этом регионе.
При этом, как подчеркивает газета, официально это недвижимость оформлена не на Керимова.
Сулейман Керимов и члены его семьи контролируют компании «Нафта Москва» и «Полюс Золото». Керимов с 2008 года является членом Совета Федерации от Дагестана.