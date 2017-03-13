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Полиция провела обыск на вилле Керимова на Лазурном берегу

Nice-Matin
09:56, 13 марта 2017
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Сотрудники полиции провели обыск на вилле Hier на Лазурном берегу, которая, как сообщает Nice-Matin, принадлежит российскому сенатору Сулейману Керимову.

Обыск прошел 15 февраля в рамках расследования дела о приобретении недвижимости во Франции, подробности которого издание не сообщает.

Керимов, сообщает Nice-Matin, является одним из крупнейших владельцев недвижимости на Лазурном берегу. Кроме виллы Hier площадью 12 тысяч квадратных метров, ему, как сообщает издание, принадлежат еще около 80 тысяч квадратных метров недвижимости в этом регионе.

При этом, как подчеркивает газета, официально это недвижимость оформлена не на Керимова.

Сулейман Керимов и члены его семьи контролируют компании «Нафта Москва» и «Полюс Золото». Керимов с 2008 года является членом Совета Федерации от Дагестана.
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