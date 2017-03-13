Полиция провела обыск на вилле Керимова на Лазурном берегу

Сотрудники полиции провели обыск на вилле Hier на Лазурном берегу, которая, как сообщает Nice-Matin, принадлежит российскому сенатору Сулейману Керимову.

Обыск прошел 15 февраля в рамках расследования дела о приобретении недвижимости во Франции, подробности которого издание не сообщает.

Керимов, сообщает Nice-Matin, является одним из крупнейших владельцев недвижимости на Лазурном берегу. Кроме виллы Hier площадью 12 тысяч квадратных метров, ему, как сообщает издание, принадлежат еще около 80 тысяч квадратных метров недвижимости в этом регионе.

При этом, как подчеркивает газета, официально это недвижимость оформлена не на Керимова.