МИД РФ назвал незаконным задержание Сулеймана Керимова во Франции
МИД РФ назвал незаконным задержание во Франции члена Совета Федерации Сулеймана Керимова. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Керимов <…> относится к числу официальных должностных лиц страны и в этом качестве обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств. Он обладает дипломатическим паспортом», — заявили в ведомстве.
Российский бизнесмен, сенатор от Дагестана Сулейман Керимов был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября. Известно об этом стало вечером 21 ноября. По имеющимся данным, задержание связано делом о покупке дорогой недвижимости на Лазурном берегу через подставные компании для ухода от налогов.
В марте издание Nice-Matin сообщило об обыске на вилле Сулеймана Керимова на Лазурном берегу в рамках расследования дела о приобретении недвижимости. Представители Керимова тогда говорили, что недвижимость ему не принадлежит.
Сулейман Керимов занимает в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes 21 место. Журнал оценивает его состояние в 6,3 миллиарда долларов.