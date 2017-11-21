МИД РФ назвал незаконным задержание Сулеймана Керимова во Франции

МИД РФ назвал незаконным задержание во Франции члена Совета Федерации Сулеймана Керимова. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Керимов <…> относится к числу официальных должностных лиц страны и в этом качестве обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств. Он обладает дипломатическим паспортом», — заявили в ведомстве.