Таджикистан передал России бывшего капитана Минобороны РФ, воевавшего за ИГ

Интерфакс
07:29, 21 ноября 2017
Надежный источник

Правоохранительные органы Таджикистана передали российской стороне бывшего капитана Минобороны РФ Дениса Хисамова, воевавшего на стороне террористической организации «Исламское государство».

Об экстрадиции Хисамова объявил глава пресс-центра МВД Таджикистана Умарджони Эмомали.

«Представители правоохранительных органов России в установленном порядке вывезли его из республики», — сообщил он, не став уточнять иные подробности.

О задержании в Турции российского гражданина Дениса Хисамова по подозрению в участии в боевых действиях на стороне террористической организации «Исламское государство» стало известно 23 октября. У Хисамова был таджикский паспорт, оказавшийся поддельным, и его выслали в Таджикистан. Власти Таджикистана после задержания Хисамова заявили, что готовы выдать бывшего капитана Минобороны РФ российской стороне.
Хисамов — уроженец Краснодара — с 2004 по 2009 годы работал в министерстве обороны России и дослужился до звания капитана. В оборонном ведомстве он занимался защитой персональных данных и системами закрытой связи. Хисамов, как сообщалось, опубликовал несколько десятков научных работ и защитил кандидатскую диссертацию.
«Коммерсант» писал, что у Хисамова был долг перед одним из банков на сумму 1,3 миллиона рублей. Он взял кредит на покупку подержанного автомобиля и не стал по нему расплачиваться. Хисамова преследовали коллекторы, что, по мнению источников издания, могло стать одной из причин, по которым он решил покинуть Россию и примкнуть к ИГ.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме