Таджикистан передал России бывшего капитана Минобороны РФ, воевавшего за ИГ
Правоохранительные органы Таджикистана передали российской стороне бывшего капитана Минобороны РФ Дениса Хисамова, воевавшего на стороне террористической организации «Исламское государство».
Об экстрадиции Хисамова объявил глава пресс-центра МВД Таджикистана Умарджони Эмомали.
«Представители правоохранительных органов России в установленном порядке вывезли его из республики», — сообщил он, не став уточнять иные подробности.
О задержании в Турции российского гражданина Дениса Хисамова по подозрению в участии в боевых действиях на стороне террористической организации «Исламское государство» стало известно 23 октября. У Хисамова был таджикский паспорт, оказавшийся поддельным, и его выслали в Таджикистан. Власти Таджикистана после задержания Хисамова заявили, что готовы выдать бывшего капитана Минобороны РФ российской стороне.
Хисамов — уроженец Краснодара — с 2004 по 2009 годы работал в министерстве обороны России и дослужился до звания капитана. В оборонном ведомстве он занимался защитой персональных данных и системами закрытой связи. Хисамов, как сообщалось, опубликовал несколько десятков научных работ и защитил кандидатскую диссертацию.
«Коммерсант» писал, что у Хисамова был долг перед одним из банков на сумму 1,3 миллиона рублей. Он взял кредит на покупку подержанного автомобиля и не стал по нему расплачиваться. Хисамова преследовали коллекторы, что, по мнению источников издания, могло стать одной из причин, по которым он решил покинуть Россию и примкнуть к ИГ.