Таджикистан передал России бывшего капитана Минобороны РФ, воевавшего за ИГ

«Представители правоохранительных органов России в установленном порядке вывезли его из республики», — сообщил он, не став уточнять иные подробности.

О задержании в Турции российского гражданина Дениса Хисамова по подозрению в участии в боевых действиях на стороне террористической организации «Исламское государство» стало известно 23 октября. У Хисамова был таджикский паспорт, оказавшийся поддельным, и его выслали в Таджикистан. Власти Таджикистана после задержания Хисамова заявили, что готовы выдать бывшего капитана Минобороны РФ российской стороне.

Хисамов — уроженец Краснодара — с 2004 по 2009 годы работал в министерстве обороны России и дослужился до звания капитана. В оборонном ведомстве он занимался защитой персональных данных и системами закрытой связи. Хисамов, как сообщалось, опубликовал несколько десятков научных работ и защитил кандидатскую диссертацию.